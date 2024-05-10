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Общество

Авария на ТЭЦ. Пострадавшие продолжат реабилитацию в институте курортологии

Пострадавшие в результате аварии на ТЭЦ продолжат реабилитацию в институте курортологии и восстановительного лечения. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, сегодня глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев посетил больницу скорой медицинской помощи, где совместно с комбустиологами, пластическими хирургами и травматологами провел консилиум двум пострадавшим на ТЭЦ.

пресс-центра Минздрава
Фото пресс-центра Минздрава. Пострадавшие в результате аварии на ТЭЦ продолжат реабилитацию в Институте курортологии и восстановительного лечения

Принято решение о переводе пациентов в Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения.

Министр отметил, что пациенты около трех месяцев проходили лечение в ожоговом отделении городской научно-исследовательской больнице города Аданы в Турции.

«Пострадавшим проведен ряд операций. В настоящее время состояние пациентов стабильное, однако впереди им потребуется реабилитация, а затем поэтапные реконструктивные операции», — отметили в ведомстве.

Напомним, 2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно не известно. Пострадали пять человек, были госпитализированы только трое, двое находились на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.

Пострадавшие в сопровождении родных, а также двух кыргызских врачей 4 февраля вылетели президентским бортом Ту-154 в Турцию.

«Все мероприятия по оказанию помощи пострадавшим находились под личным контролем президента, были выделены финансовые средства для доставки и дальнейшего лечения пострадавших в Турции», — добавили в Минздраве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293660/
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