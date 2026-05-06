Госдума РФ хочет аннулировать ВНЖ мигрантов, работавших меньше 10 месяцев в году

Депутаты Госдумы планируют в ходе весенней сессии принять закон, который в том числе позволит аннулировать вид на жительство и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев со дня выдачи документов. Об этом пишет Telegram-канал «Контекст» со ссылкой на председателя палаты парламента Вячеслава Володина.

Такие условия предлагается распространить и на иностранцев, работающих у физлиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, в случае, если в отчетном году такая деятельность осуществлялась менее 10 месяцев и/или уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи на его иждивении подтверждена за период менее 10 месяцев.

По словам Вячеслава Володина, за последние три месяца аннулировано свыше 8 тысяч ВНЖ мигрантов, что на 90 процентов больше, чем в начале 2025 года.

Также существенно снизились объемы выдачи новых ВНЖ и разрешений на временное проживание: на 27,8 и 27,5 процента соответственно.