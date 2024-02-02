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Происшествия

Авария на ТЭЦ Бишкека. Что происходит прямо сейчас

Фото ОАО «Электрические станции». ТЭЦ города Бишкека

Сегодня ночью на ТЭЦ Бишкека произошла очередная авария. По предварительным данным, взорвался один из отопительных котлов. В столице начались проблемы с отоплением и горячей водой.

24.kg отслеживает ситуацию. Лента постоянно обновляется.

изменить порядок

08:05
02.02.2024

Причины взрыва неизвестны

Министерство энергетики подтвердило факт аварии на бишкекской теплоцентрали. По данным ведомства, сегодня ночью, примерно в 03.00, на территории ТЭЦ прозвучал взрыв. В некоторых жилых домах города ограничена подача горячей воды и отопления. Причины аварии выясняют.

07:56
02.02.2024

О пострадавших

В результате аварии на бишкекской ТЭЦ пострадали машинисты-обходчики котельного оборудования. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

По их данным, у двоих пациентов крайне тяжелый ожоговый шок, у третьего — средней тяжести. У пострадавших ожоги I, II и III степеней лица, шеи, туловища, верхних дыхательных путей.

Два человека находятся в реанимации, один — в ожоговом отделении. Еще двое от госпитализации отказались. Их состояние удовлетворительное, стабильное. Пострадавшим 22, 23, 33, 34 и 35 лет.

предоставлено министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым
Фото предоставлено министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым

07:45
02.02.2024

Только экстренная помощь

Министерство здравоохранения отменило плановые операции в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

«В 4.30 в штабе были, президент дал указания, отопление идет нормально. Будем принимать только экстренных больных», — сказал он.

07:26
02.02.2024

Школы и детсады Бишкека срочно переводят на онлайн-обучение до 5 февраля включительно. Подобные сообщения распространяют в соцсетях:

 

07:17
02.02.2024

Мэр столицы Айбек Джунушалиев, получив сообщение о сбое работы на ТЭЦ, прибыл на место происшествия со всеми аварийно-спасательными службами.

Telegram-канала «Сейчас»
Фото Telegram-канала «Сейчас». Мэр Бишкека прибыл ночью на ТЭЦ

 

06:47
02.02.2024

На ТЭЦ Бишкека ночью произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Многие жители города сегодня утром столкнулись с отсутствием горячей воды в своих домах, температура батарей также существенно снизилась.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285667/
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