Авария на ТЭЦ Бишкека. Что происходит прямо сейчас

Сегодня ночью на ТЭЦ Бишкека произошла очередная авария. По предварительным данным, взорвался один из отопительных котлов. В столице начались проблемы с отоплением и горячей водой.
24.kg отслеживает ситуацию. Лента постоянно обновляется.
Причины взрыва неизвестны
Министерство энергетики подтвердило факт аварии на бишкекской теплоцентрали. По данным ведомства, сегодня ночью, примерно в 03.00, на территории ТЭЦ прозвучал взрыв. В некоторых жилых домах города ограничена подача горячей воды и отопления. Причины аварии выясняют.
О пострадавших
В результате аварии на бишкекской ТЭЦ пострадали машинисты-обходчики котельного оборудования. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.
По их данным, у двоих пациентов крайне тяжелый ожоговый шок, у третьего — средней тяжести. У пострадавших ожоги I, II и III степеней лица, шеи, туловища, верхних дыхательных путей.
Два человека находятся в реанимации, один — в ожоговом отделении. Еще двое от госпитализации отказались. Их состояние удовлетворительное, стабильное. Пострадавшим 22, 23, 33, 34 и 35 лет.
Только экстренная помощьМинистерство здравоохранения отменило плановые операции в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.
«В 4.30 в штабе были, президент дал указания, отопление идет нормально. Будем принимать только экстренных больных», — сказал он.
Школы и детсады Бишкека срочно переводят на онлайн-обучение до 5 февраля включительно. Подобные сообщения распространяют в соцсетях:
Мэр столицы Айбек Джунушалиев, получив сообщение о сбое работы на ТЭЦ, прибыл на место происшествия со всеми аварийно-спасательными службами.
На ТЭЦ Бишкека ночью произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Многие жители города сегодня утром столкнулись с отсутствием горячей воды в своих домах, температура батарей также существенно снизилась.