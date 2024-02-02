Авария на ТЭЦ Бишкека. Что происходит прямо сейчас

Причины взрыва неизвестны Министерство энергетики подтвердило факт аварии на бишкекской теплоцентрали. По данным ведомства, сегодня ночью, примерно в 03.00, на территории ТЭЦ прозвучал взрыв. В некоторых жилых домах города ограничена подача горячей воды и отопления. Причины аварии выясняют.

О пострадавших

В результате аварии на бишкекской ТЭЦ пострадали машинисты-обходчики котельного оборудования. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

По их данным, у двоих пациентов крайне тяжелый ожоговый шок, у третьего — средней тяжести. У пострадавших ожоги I, II и III степеней лица, шеи, туловища, верхних дыхательных путей.

Два человека находятся в реанимации, один — в ожоговом отделении. Еще двое от госпитализации отказались. Их состояние удовлетворительное, стабильное. Пострадавшим 22, 23, 33, 34 и 35 лет.