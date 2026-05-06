Общество

Штормовое предупреждение. В горах Кыргызстана возможен сход лавин

МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах Кыргызстана.

7-12 мая на ряде стратегических трасс республики сохраняется высокая опасность схода снежных лавин, формирования снежных заносов и появления гололедицы.

Наиболее критическая ситуация прогнозируется на автодороге Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад с 326-го по 349-й километр в районе перевала Кок-Арт, а также на трассе Каракол — Энильчек с 70-го по 90-й километр на перевале Чон-Ашуу.

Специалисты призывают водителей проявлять максимальную осторожность и подчеркивают, что при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров. 
