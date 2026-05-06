Лига чемпионов УЕФА. Английский «Арсенал» вышел в финал

Английский «Арсенал» со счетом 1:0 выиграл у испанcкого «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщается на сайте турнира.

Встреча прошла в Лондоне. На 45-й минуте гол забил Букайо Сака.

Таким образом, в финал из этой пары вышел «Арсенал». Его соперник по решающему матчу турнира определится сегодня вечером, когда в другой ответной встрече Лиги чемпионов сыграют немецкая «Бавария» и французский «ПСЖ». Первый поединок между этими командами завершился победой парижан со счетом 5:4.

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2026 года пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.