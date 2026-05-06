18:01
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Спорт

Лига чемпионов УЕФА. Английский «Арсенал» вышел в финал

Английский «Арсенал» со счетом 1:0 выиграл у испанcкого «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщается на сайте турнира.

Встреча прошла в Лондоне. На 45-й минуте гол забил Букайо Сака.

из интернета
Фото из интернета

Таким образом, в финал из этой пары вышел «Арсенал». Его соперник по решающему матчу турнира определится сегодня вечером, когда в другой ответной встрече Лиги чемпионов сыграют немецкая «Бавария» и французский «ПСЖ». Первый поединок между этими командами завершился победой парижан со счетом 5:4.

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2026 года пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
Ссылка: https://24.kg/sport/373007/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана по футболу примет участие в CAFA U20 Championship
Кыргызстан примет отбор Кубка Азии U-20 по футболу. Матчи пройдут в 2026 году
Президента Кыргызского футбольного союза выберут 12 мая
Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» не смог выйти в финал Лиги вызова Азии
Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» вышел в полуфинал Лиги вызова Азии
Футбольному союзу выделили $15,5 миллиона. Основной источник — фонд президента
Выборы президента Кыргызского футбольного союза сняты с повестки дня
Итальянский клуб «Ювентус» готов сотрудничать с Кыргызским футбольным союзом
CAFA U17 Championship. Сборная Кыргызстана заняла третье место
CAFA U17 Championship. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Таджикистану
Популярные новости
Кыргызстанец Нурбек Валижонов завоевал чемпионский титул по&nbsp;версии WBC Asia Кыргызстанец Нурбек Валижонов завоевал чемпионский титул по версии WBC Asia
Кубок Азии по&nbsp;хоккею U-18. Сборная Кыргызстана заняла второе место Кубок Азии по хоккею U-18. Сборная Кыргызстана заняла второе место
В&nbsp;Чолпон-Ате стартовал международный марафон Run the Silk Road В Чолпон-Ате стартовал международный марафон Run the Silk Road
Тепюк вместо гаджетов: как в&nbsp;Бишкеке возрождают игру в&nbsp;лянгу Тепюк вместо гаджетов: как в Бишкеке возрождают игру в лянгу
Бизнес
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
6 мая, среда
17:45
Лига чемпионов УЕФА. Английский «Арсенал» вышел в финал Лига чемпионов УЕФА. Английский «Арсенал» вышел в финал...
17:23
В Бишкеке пройдет фестиваль японской культуры и дружбы
17:07
Штормовое предупреждение. В горах Кыргызстана возможен сход лавин
17:05
Госдума РФ хочет аннулировать ВНЖ мигрантов, работавших меньше 10 месяцев в году
16:44
Садыр Жапаров встретился с работниками рынка «Торговый» в Кадамджайском районе