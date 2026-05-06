Бишкек принял эстафету акции «Огонь памяти»

В Бишкеке у памятника Чолпонбаю Тулебердиеву состоялась торжественная церемония передачи «Огня памяти». В мероприятии приняли участие мэр столицы Айбек Джунушалиев, представители общественных и ветеранских организаций, а также жители и гости города.

По данным пресс-службы муниципалитета, в рамках церемонии прошли митинг-реквием и возложение цветов в знак глубокого уважения к подвигу героев Великой Отечественной войны.

Градоначальник в своем выступлении подчеркнул особую важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений. Он отметил, что Бишкек всегда остается городом, где чтят историю и передают память о Великой Победе молодежи.

Айбек Джунушалиев призвал склонить головы перед подвигом ветеранов, отстоявших свободу, и выразил надежду на то, что «Огонь памяти» станет символом единства народов, мира и согласия.

Кульминацией мероприятия стала передача лампады с частицей священного пламени в Музей имени Чолпонбая Тулебердиева.

Международная акция «Огонь памяти» стартовала 5 мая от стен Московского Кремля в Александровском саду. Участники проекта доставят частицы Вечного огня в 14 стран мира. В Бишкек почетный груз привезла делегация во главе с трехкратной олимпийской чемпионкой, телеведущей и депутатом Московской городской думы Марией Киселевой. Организаторами инициативы выступили Россотрудничество и общественное движение «Народный фронт» при активной поддержке ветеранских и волонтерских объединений.