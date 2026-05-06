Экономика

Кыргызстан и АБР ускорят реализацию социально-экономических проектов

В Самарканде в рамках 59-го ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) состоялась встреча министра финансов Руслана Суйналиева с вице-президентом банка Инь Минь Янь. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов, направленных на социально-экономический рост страны.

По данным пресс-службы Минфина, Инь Минь Янь подтвердил готовность финансового института оказывать всестороннюю поддержку Кыргызстану. Особый акцент сделан на продвижение структурных реформ, модернизацию государственного управления и ускорение процессов цифровизации.

По его словам, банк продолжит инвестировать в инициативы, которые способствуют устойчивому экономическому развитию и повышению качества жизни населения.

В свою очередь, Руслан Суйналиев выразил признательность АБР за поддержку, подчеркнув особую значимость бюджетной помощи для обеспечения макроэкономической стабильности. Он отметил, что республика остается открытой для конструктивного диалога и высоко ценит партнерство, позволяющее реализовывать стратегически важные для страны реформы.

Главным итогом переговоров стало подписание рамочного соглашения. Этот документ призван существенно упростить и ускорить запуск новых социально-экономических проектов в Кыргызстане. Участники встречи выразили уверенность, что укрепление взаимодействия станет мощным стимулом для модернизации экономики и успешного выполнения намеченных преобразований.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/373000/
