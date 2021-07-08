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#REакция 4.0. В Бишкеке проходит пеший марш с требованием вернуть Орхана Инанды

В Бишкеке проходит митинг #REакция4.0 с требованием вернуть похищенного кыргызстанца Орхана Инанды.

Акция началась возле железнодорожного вокзала. Сюда вышли более 50 человек. Они держат плакаты «Я/Мы Орхан Инанды», «Сегодня Инанды, завтра Кыргызстан».

Участники митинга считают, что власти обязаны вернуть похищенного спецслужбами другой страны кыргызстанца.

Митингующие направились в сторону Дома правительства.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.

ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200355/
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