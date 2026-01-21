10:48
Происшествия

В Токмоке девушку похитили и избили: подозреваемых задержали

В Токмоке похитили и избили 17-летнюю девушку. Задержаны подозреваемые в похищении человека, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

По ее данным, ранее в милицию обратилась жительница города с просьбой принять меры в отношении мужчины и женщины, которые 17 января вечером у магазина «Атаке» похитили ее дочь И.Т., 2008 года рождения, насильно посадив в машину.

Они избивали девушку и пытались задушить. Потом оставили ее возле гостиницы «Жаннат» в селе Чуй одноименного района.

Данный факт зарегистрирован по статье 165 «Похищение человека» УК КР.

Сотрудники милиции задержали подозреваемых А.А., 1994 года рождения, и А.Э., 1993 года рождения. Их водворили в ИВС. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358645/
