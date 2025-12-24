15:08
Происшествия

Несовершеннолетнюю увезли силой: милиция задержала «жениха» и сообщников

В Чуйской области задержали участников ала качуу. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По словам матери пострадавшей, неизвестные посадили ее дочь в автомобиль Honda Stepwgn у дома и скрылись. Ориентировку на машину немедленно передали во все подразделения МВД.

На посту «Сосновка» Жайылского района инспекторы УОБДД заметили похожий автомобиль и остановили. В салоне находились похищенная девушка и семеро мужчин. 

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

Всех доставили в ОВД Аламединского района.

По предварительной версии следствия, 20-летний Б.А. решил «жениться» на несовершеннолетней жительнице Чуйской области. Он договорился со знакомыми, арендовал машину и отправился в село Васильевка, где девушку похитили.

Факт зарегистрирован по статье 172 «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР.

В качестве подозреваемых задержаны «жених» Б.А., 30-летний водитель А.А. и 24-летний пассажир К.М. Все трое водворены в ИВС.
