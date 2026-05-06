Происшествия

В Сокулуке глава компании и работник поругались: ссора закончилась поножовщиной

В Сокулуке ссора директора компании и его подчиненного закончилась поножовщиной. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области.

По ее данным, преступление произошло 1 мая на одном из предприятий. Между Л.Я., 1988 года рождения, и сотрудником произошла ссора, в ходе которой последний использовал нож. Он ранил мужчину, после чего скрылся. Потерпевшего доставили в больницу, а медики позвонили в милицию.

Факт зарегистрирован по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Ведется следствие.
