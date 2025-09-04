Сотрудники казахстанских банков похищали людей и оформляли на них кредиты. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РК.

По данным главного надзорного органа, ОПГ, состоящая из банковских работников, на протяжении пяти лет похищала людей из числа социально уязвимых слоев населения ради кредитов. Жертвами стали 348 человек, общий ущерб составил 3,7 миллиарда тенге.

По версии следствия, в преступную группировку входили 25 человек из разных регионов республики, в том числе сотрудники четырех коммерческих банков.

Генпрокуратура РК сначала перечислила в пресс-релизе название банков, но позже удалила их. Однако многие успели ознакомиться с этим списком: АО Kaspi Bank, АО Forte Bank, АО «Евразийский банк» и АО Alatau City Bank.

Позже банки в совместном заявлении сообщили — не получали официальные уведомления о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами уголовного дела. При этом они выразили готовность сотрудничать с правоохранительными органами.

В ходе следственных мероприятий выявлено имущество, приобретенное на преступные средства: квартиры и земельные участки в Алматы, дорогостоящие автомобили. Также найдены крупные суммы наличных.

Общая стоимость изъятого имущества — 2,7 миллиарда тенге.