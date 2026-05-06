В Бишкеке женщина подозревается в мошенничестве с авто. Ущерб — $22,7 тысячи

В столице задержана подозреваемая в совершении ряда мошеннических действий, общий ущерб от которых превысил 2 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Поводом для начала расследования стало заявление жителя столицы. Потерпевший сообщил, что женщина по имени А. не выполнила взятые на себя обязательства. Согласно материалам дела, 13 января этого года заявитель передал ей два автомобиля — KIA Sportage и Mercedes-Benz S500 — для продажи. Однако оговоренную сумму в $22 тысячи 715 владелец машин так и не получил.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Подозреваемая

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемую А.Т., 1991 года рождения. Она водворена в изолятор временного содержания.

Следствие продолжается. По предварительным данным правоохранительных органов, задержанная может быть причастна еще к трем аналогичным фактам мошенничества.
