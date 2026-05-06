Общество

Общий пенсионный стаж для трудовых мигрантов Кыргызстана и Австрии инициирует СФ

Проект распоряжения кабинета министров об одобрении соглашения о социальном обеспечении между Кыргызстаном и Австрией разработал Соцфонд. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, соглашение предусматривает равные права граждан обеих стран на социальное страхование и пенсионное обеспечение. Предполагается суммирование страхового стажа, накопленного в каждом из государств, при определении права на пенсию. Выплаты будут производиться напрямую гражданам, независимо от их места проживания. Также предусмотрены нормы, исключающие двойную уплату страховых взносов.

Договоренности достигнуты в ходе официального визита президента Садыра Жапарова в Вену в ноябре 2024 года.

По данным Налоговой службы, в 2025-м за 21 гражданина Австрии произведена уплата страховых взносов на территории КР в объеме 231,6 тысячи сомов. А по сведениям Министерства иностранных дел, численность кыргызстанцев, находящихся в Австрии, составляет около 2 тысяч человек.
