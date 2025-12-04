12:53
Происшествия

В Нигерии введено чрезвычайное положение в связи с массовым похищением людей

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу объявил в стране чрезвычайное положение в связи с непрекращающимися массовыми похищениями людей. Он также приказал объявить дополнительный набор персонала в Вооруженные силы и полицию. Об этом в своем аккаунте в Х сообщил специальный советник по информации и стратегии нигерийского лидера Байо Онануга.

Reuters
Фото Reuters. Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу объявил в стране чрезвычайное положение

Полиция наберет дополнительно 20 тысяч сотрудников, их общее число составит 50 тысяч человек.

Офицеры, отстраняемые от охраны VIP-персон, должны пройти специальную подготовку и инструктаж, чтобы «обеспечить более эффективную полицейскую службу при развертывании в районах страны с повышенной угрозой безопасности».

Глава Нигерии также призвал пересмотреть вопрос создания школ-интернатов в отдаленных районах без надлежащей охраны, рекомендовал мечетям и церквям обращаться за помощью к службам безопасности, когда они собираются на молитву, а скотоводов попросил прекратить выпас скота на открытых пастбищах и сдать незаконное оружие.

Напомним, ранее в Нигерии произошло сразу несколько нападений на школы и церкви. Так, в штате Нигер 21 ноября вооруженные люди напали на католическую школу Святой Марии и похитили 215 учеников, а также 12 учителей.

США обвиняли власти Нигерии в том, что они потворствуют массовым убийствам христиан повстанцами. Глава Белого дома Дональд Трамп допускал проведение военной операции.

Власти Нигерии опровергли, что христианство в стране под угрозой исчезновения. Святой Престол решил отреагировать на дипломатический кризис из-за христиан Нигерии. Главный дипломат Ватикана кардинал Пьетро Паролин поддержал позицию нигерийского руководства, отрицающего геноцид христиан. Он заявил, что насилие в государстве «не является религиозным конфликтом, а скорее, социальным», и от него страдают представители всех конфессий.
