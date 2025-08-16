Встреча на Аляске: первая реакция мировых СМИ на переговоры Трампа и Путина

На Объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске примерно в 4.25 по бишкекскому времени завершилась встреча президентов США и России. Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина в формате тет-а-тет длились почти три часа. Затем состоялась беседа представителей двух делегаций. После ее завершения лидеры США и России вышли к прессе. Они выступили с короткими комментариями, но не стали отвечать на вопросы журналистов.

Фото ВВС. На Аляске завершилась встреча президентов США и России

Первую после длительного перерыва встречу глав двух мировых держав СМИ комментируют все мировые СМИ. Сам глава Белого дома по окончании американо-российских переговоров дал интервью телеканалу Fox News.

Главное из сказанного в интервью Дональда Трампа

На переговорах на Аляске был во многом согласован в том числе вопрос о гарантиях безопасности Украине.

Возможность достичь соглашения по урегулированию в Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран.

Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией.

Трамп считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, и посоветовал Киеву «заключить сделку».

В ходе переговоров с Путиным удалось достичь большого прогресса.

Есть «довольно высокая вероятность» заключения соглашения по урегулированию в Украине.

Окончание конфликта в Украине ознаменует собой важное достижение как для Путина, так и для Зеленского.

Президент США допустил, что может принять участие во встрече Путина и Зеленского.

Европейским странам тоже надо «немного» поучаствовать в украинском урегулировании.

Россия обладает большим ядерным потенциалом, и с этим необходимо считаться.

Как оценивают встречу на Аляске мировые СМИ

«Путин завершил встречу с некоторыми победами. Он добился визита в США — ни много ни мало — и увидел теплый прием от Трампа, а также очередную отсрочку дополнительных санкций против России»: пишет The New York Times.

CNN посчитал, что Путин открыл совместную пресс-конференцию, а это отход от типичного протокола.

Трамп и Путин завершили совместную пресс-конференцию, не ответив на вопросы и не поделившись подробностями переговоров о будущем Украины, расстроились в Associated Press.

В New York Times отметили, что на совместной пресс-конференции после почти трехчасовой встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже Дональд Трамп дал неопределенную, но положительную оценку того прогресса, которого удалось достичь. Издание полагает, что «для Путина встреча завершилась определенными победами».

«Он совершил визит в США, причем не просто так, а на военную базу, его тепло встретил Трамп, кроме того, была достигнута очередная отсрочка вторичных санкций в отношений России», — пишет газета.

The Sun: После почти трехчасовой встречи президент США сказал, что стороны договорились по некоторым большим вещам, но ни один из лидеров не упомянул прекращение огня в Украине.

«Саммит, привлекший к себе наибольшее внимание среди всех, проходивших за последнее время, уже закончился, и оба президента считают его успешным. В ходе совместной пресс-конференции Дональд Трамп назвал продлившуюся два с половиной часа встречу «крайне продуктивной», — пишет El Pais.

«Несмотря на их продолжительные разговоры, ни один из лидеров не предоставил четких деталей их обсуждений и не указал, нашли ли стороны общий язык, такое положение дел, вероятно, усилит тревогу в европейских столицах и в Киеве о соглашении, которое отодвигает их вклад на второй план», — пишет Bloomberg.

«Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл», — заявил бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, Трамп «не получил ничего, кроме новых встреч», а Путин добился многого: «Он избежал санкций. Ему не грозит прекращение огня. Следующая встреча не назначена. Зеленский [не участвовал в переговорах]. Это далеко не конец. Я бы сказал, что Путин добился большей части того, чего хотел».

Aмериканские СМИ также отметили, что во время пресс-конференции Владимир Путин говорил примерно 8 минут 30 секунд, а выступление Дональда Трампа было гораздо короче — всего 3 минуты 30 секунд.