Происшествия

Подростки похитили парня из-за долга в Бишкеке — их задержали

В Бишкеке задержали подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщили в УВД Свердловского района.

По данным милиции, 17 марта в РУВД обратился гражданин К.А. Он заявил, что около 01.00 во дворе одного из домов в микрорайоне «Аламедин-1» неизвестные насильно посадили его сына К.Н. в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

По факту возбудили уголовное дело по статье 165 (похищение человека) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны подозреваемые: М.Н. (2006 года рождения), Ю.Ф. (2006 года рождения), И.Р. (2007 года рождения) и несовершеннолетний А.Р. (2009 года рождения).

Следствие установило, что похищение совершили с целью взыскания долга.

Трое подозреваемых водворены в ИВС ГУВД Бишкека, в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.
