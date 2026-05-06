«Камбар-Ата-1» будет вырабатывать около 6 тысяч гигаватт электроэнергии в год

Камбар-Атинская ГЭС-1 будет вырабатывать около 6 тысяч гигаватт электроэнергии. Об этом говорится в докладе Евразийского фонда стабилизации и развития.

Эксперты отмечают, что проект строительства этой гидроэлектростанции на реке Нарын является крупнейшим гидроэнергетическим проектом Кыргызстана.

Отмечается, согласно прогнозу специалистов, ГЭС будет вырабатывать около 6 тысяч гигаватт электроэнергии в год, что эквивалентно примерно 40 процентам текущего энергоснабжения страны.

Планируется возведение бетонной плотины высотой 261 метр выше по течению от существующего каскада, включающего ГЭС «Камбар-Ата-2», Токтогульское водохранилище и другие гидрообъекты на реке Нарын. Стоимость проекта составляет около 30 процентов ВВП КР.

«Кыргызстан и соседние государства Центральной Азии испытывают острую нехватку энергии в зимний период, что вынуждает их прибегать к дорогостоящему импорту топлива. По прогнозам, спрос на электроэнергию в регионе как минимум удвоится к 2050 году... Проект имеет и водохозяйственное значение: к 2040-му регион столкнется с чрезвычайно высоким риском нехватки воды. Выработка электроэнергии в зимний период открывает возможности для улучшения водопользования, снижения рисков наводнений и защиты существующего гидроэнергетического каскада», — говорится в отчете.