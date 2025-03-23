В Бишкеке парня вывезли, избили, отобрали телефон и деньги и сняли на видео

В милицию обратился пострадавший и рассказал, что ночью 20 марта на него напали неизвестные, заставили сесть в свою машину и увезли в безлюдное место. Об этом сообщили в УВД Свердловского района Бишкека.

По данным ведомства, похитившего избили, забрали у него телефон и 60 тысяч сомов, затем сняли на видео, заставив оговорить себя. На кадрах пострадавший признается, что якобы планировал изнасиловать девушку одного из похитителей, в связи с чем просит прощения. Затем парня оставили в поле с завязанными руками.

Данный факт зарегистрирован по статье 165 «Похищение человека» УК КР.

Фото УВД Свердловского района. Подозреваемые в похищении человека

Оперативники нашли и задержали трех подозреваемых в похищении человека. Ж.Ж., 2004 года рождения, А.А., 2003 года рождения, и М.А., 2006 года рождения, водворены в ИВС.

В УВД отмечают, что пострадавший не планировал изнасилования, а оговорил себя из-за угроз. Ведется следствие.