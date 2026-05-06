Происшествия

В Казахстане выявили подпольное казино, игроками которого стали и кыргызстанцы

В Казахстане выявили подпольное казино, игроками которого стали и кыргызстанцы. Об этом сообщается в Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

Уточняется, что жителя Шымкента подозревают в организации и координации работы подпольного интернет-казино, функционировавшего через мобильное приложение.

Подчеркивается, что пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, осуществлявшей незаконный игорный бизнес.

«Для реализации преступной схемы использовалось мобильное приложение для игры в покер, в котором созданы игровые клубы Vendetta и AMG600L, объединенные в сеть Nomad. Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан», — рассказали в ведомстве.

Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений.

Игроки пополняли свои аккаунты переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись «фишки», дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей.

Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола — от 3 до 5 процентов, что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков.

«В целях сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета дропперов, включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счет.

Общий оборот по указанным счетам превысил 557 миллионов тенге», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе обыска по месту проживания предполагаемого организатора обнаружено и изъято наркотическое вещество.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд. 
