Тепюк вместо гаджетов: как в Бишкеке возрождают игру в лянгу

Бишкеке каждую субботу в центре города — на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдырахманова, возле памятника Борцам революции — можно увидеть необычную картину: люди разного возраста собираются в круг и отбивают ногами небольшой предмет, стараясь удержать его в воздухе как можно дольше.

Это тепюк — игра, которую многие помнят с детства как лянгу, но которая в последние годы почти исчезла из повседневной жизни кыргызстанцев.

О том, как и зачем возвращают эту игру, рассказал президент Федерации шаттлкока и лянги Болотбек Марипов.

Справка 24.kg Шаттлкок — игра, известная в Азии, где участники пытаются удерживать специальный волан в воздухе, используя ноги и другие части тела, не используя руки. Игра способствует развитию координации и скорости. Это международный спортивный аналог лянги, признанный в мире.

Почему лянга — это часть нашей истории

По его воспоминаниям, идея создания федерации выросла из личного опыта. В советское время дворовые игры, включая лянгу, являлись естественной частью детства: школьники собирались во дворах, мастерили инвентарь из подручных материалов и могли играть часами. Сегодня эта культура почти исчезла.

«Мы это все постепенно забываем. Вместе с этим уходит и часть нашей идентичности», — считает Болотбек Марипов.

Поэтому главная задача федерации — не просто популяризировать игру, а вернуть традицию, которая объединяет поколения. Фото 24.kg. Федерации шаттлкока и лянги Болотбек Марипов

Фото 24.kg. Поиграть я лянгу предлагают всем желающим

«Они останавливают родителей, просят поиграть. Это очень показательно», — рассказывают в федерации.

Как изменилась игра со времен нашего детства

Для игры не требуется ни специальной подготовки, ни выносливости, ни особого таланта. Играть могут все — дети, взрослые, мужчины и женщины. Сегодня среди участников есть люди от 10 до 60 лет.

«Это игра для всех. Здесь не нужно быть спортсменом — достаточно желания», — говорят игроки.

Многим тепюк знаком с детства в самом простом виде. Часто лянгу делали буквально из того, что под рукой — например, из травы, скручивая ее в плотный комок или веревки. Как говорит Марипов, в этом и заключается суть народной игры — ее доступность.

Фото 24.kg. Современная лянгу — это уже не клочок травы со свинцом

Из чего делают современный тепюк? Современные производители (например, для игры в шаттлкок или цзяньцзы) используют несколько компонентов. Основание (утяжелитель): вместо свинца берут стальные шайбы или несколько плоских металлических дисков. Их часто зашивают в кожаный или прочный матерчатый чехол, чтобы металл не контактировал с кожей и не пачкал обувь.

Оперение: на смену козьей шерсти пришли синтетические волокна, капроновые нити или длинный ворс из искусственного меха. Это решает две задачи: во-первых, синтетика легче распушается и лучше «парашютирует» в воздухе, во-вторых — такие изделия не вызывают аллергии и не портятся от влаги.

Профессиональный вариант: в спортивном шаттлкоке применяют основание из 4 резиновых дисков и оперение из настоящих гусиных перьев. Это позволяет снаряду лететь быстрее и точнее.

Игрок федерации Алтынбек Аскаров рассказывает, что в детстве они плавили свинцовые буквы из типографий, выброшенных после использования, отливая из них утяжелители для лянги. По его словам, уровень «крутизны» мальчишек определялся тем, сколько раз он мог отбить лянгу.

«Столько лет прошло. Увидел во время Нооруза, как играют, вспомнил детство. Принял приглашение в федерацию, не раздумывая. Сейчас снова играю, дети — тоже, даже жена не против поиграть. Могу 50 раз отбить», — делится он.

Глубокие корни игры тепюк

Иногда возникает вопрос: не влияет ли игра на осанку, учитывая, что чаще задействуется одна нога. Марипов считает, что такие опасения понятны, но серьезных оснований у них нет. Игроки стараются использовать обе ноги, развивая координацию. К тому же в других видах спорта ситуация похожа.

«В футболе большинство игроков тоже бьют мяч ведущей ногой. Есть виды спорта, где активно работает одна сторона тела — это нормально», — поясняет он.

Похожие игры есть в разных странах: на Западе это footbag (hacky sack), в России — сокс, в Китае — цзяньцзы, в странах Юго-Восточной Азии — сепак такрау. Принцип везде один — удерживать предмет в воздухе за счет ловкости и координации.

Особенность Кыргызстана, объясняет Марипов, в том, что здесь сохранилась собственная историческая версия — тепюк.

Фото 24.kg. В Бишкеке возрождают игру в лянгу

«Мы фактически реализуем эти задачи на практике», — говорит Марипов.

Кроме того, федерация рассматривает тепюк как инструмент культурной дипломатии. Для развития игры не требуется дорогая инфраструктура — достаточно вовлеченности людей.

Тепюк в школах и на Всемирных играх кочевников

Несмотря на то, что федерация работает всего три месяца, уже есть результаты: получено приглашение на участие во Всемирных играх кочевников 2026 года в Чолпон-Ате.

Ведется работа по продвижению игры за рубежом — интерес проявили Китай и Монголия, продолжается диалог с Индией и Южной Кореей.

Фото 24.kg. В Бишкеке возрождают игру в лянгу

В качестве примера он приводит Венгрию, где традиционные виды спорта интегрировали в систему образования.

В итоге, говорит глава федерации, речь о гораздо большем, чем просто игра.

«Наша задача — помочь детям не потерять связь с тем, что было у нас. Чтобы они знали, во что играли их родители, и чтобы это передавалось дальше», — добавляет он.

Именно через такие простые вещи — дворовые игры, живое общение, движение — и сохраняется культура. И, возможно, именно с субботних встреч в центре Бишкека начнется ее возвращение.