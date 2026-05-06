Общество

Температурные рекорды. Самым теплым 6 мая в Бишкеке было в 1938 году

Самым теплым 6 мая в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1938 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +32 градуса.

Самым холодным — в 1941-м, когда температура составила +2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет +17,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2025 года со среднемесячной температурой +22,1 градуса.

Самым холодным — в 1960-м со средней температурой +13,4 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 6 мая в столице малооблачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а ночью температура опустится до +13.
