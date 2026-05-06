Сели в Баткене: чиновники региона подсчитали ущерб

В Баткенской области после селевых паводков усиливают защитные мероприятия, чтобы снизить риски их повторения. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного предстаивтеля президента в регионе.

По ее данным, сели затронули Баткенский, Кадамджайский и Лейлекский районы, а также Кызыл-Кию. Наиболее ощутимый ущерб зафиксирован в Ак-Татырском айыльном аймаке, где был введен режим ЧС.

Согласно мониторингу, из-за схода селей пострадал 71 жилой дом. К настоящему моменту все жилища сельчан очистили. Для временного размещения подготовили пункт в школе имени Т.Садыкова, однако большинство жителей переехали к родственникам — ранее из зоны подтопления эвакуировано 35 семей.

Инфраструктуру постепенно восстанавливают. Движение транспорта открыли, электроснабжение вернули. Работы по ремонту ирригационных систем и объектов питьевой воды продолжаются. Медики оказывают помощь на местах, санитарные службы проводят дезинфекцию. Жителей обеспечивают питьевой водой и предметами первой необходимости, отметили местные чиновники.