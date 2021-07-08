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Орхан Инанды имеет право на консульскую защиту посольства Кыргызстана в Турции

Орхан Инанды имеет право на консульскую защиту посольства Кыргызстана в Турции как гражданин КР. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

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По ее словам, у Кыргызстана с Турцией нет соглашения о двойном гражданстве. Даже при наличии другого паспорта (в данном случае Турции), согласно статье 17 о множественном гражданстве Европейской конвенции, Орхан Инанды имеет право на консульскую защиту.

«Правоохранительные органы знают нормы Конституции так же, как они искали Орхана Инанды на помойках», — сказала она.

Ранее в ГУВД Бишкека сообщали, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство. Установлено, что он, имея паспорт гражданина Турции, 28 июня 2012 года получил ID-паспорт Кыргызской Республики и 25 декабря 2012-го — общегражданский паспорт Кыргызстана.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200304/
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