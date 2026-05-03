09:42
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Температурные рекорды. Самым теплым 3 мая в Бишкеке было в 1938 году

Самым теплым 3 мая в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1938 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +31,5 градуса.

Самым холодным — в 1959-м, когда температура составила −0,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет +17,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2025 года со среднемесячной температурой +22,1 градуса.

Самым холодным — в 1960-м со средней температурой +13,4 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 3 мая в столице пасмурно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +20 градусов, а ночью +14.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372736/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым 2 мая в Бишкеке было в 1948 году
Температурные рекорды. Самым теплым 1 мая в Бишкеке было в 2022 году
Температурные рекорды. Самым теплым 26 апреля в Бишкеке было в 1985 году
Температурные рекорды. Самым теплым 25 апреля в Бишкеке было в 1968 году
Температурные рекорды. Самым теплым 19 апреля в Бишкеке было в 1968 году
Температурные рекорды. Самым теплым 18 апреля в Бишкеке было в 1946 году
Температурные рекорды. Самым теплым 11 апреля в Бишкеке было в 1978 году
Температурные рекорды. Самым теплым 5 апреля в Бишкеке было в 2004 году
Температурные рекорды. Самым теплым 4 апреля в Бишкеке было в 1969 году
Температурные рекорды. Самым теплым 29 марта в Бишкеке было в 1962 году
Популярные новости
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Ливни и&nbsp;риск селей. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Не&nbsp;только День труда. Что еще отмечают 1&nbsp;мая? Тест Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Садыр Жапаров прокатил гостя из&nbsp;Того и&nbsp;показал силу традиций на&nbsp;Иссык-Куле Садыр Жапаров прокатил гостя из Того и показал силу традиций на Иссык-Куле
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
3 мая, воскресенье
09:38
В жилмассиве «Ак-Бата» у парня отобрали iPhone 17 Pro Max, подозреваемого нашли В жилмассиве «Ак-Бата» у парня отобрали iPhone 17 Pro M...
09:30
Температурные рекорды. Самым теплым 3 мая в Бишкеке было в 1938 году
09:00
Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и всплеск мошенничества по стране
08:42
Режим ЧС введен в Баткене в связи с селями: жителей сел эвакуируют
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 мая, суббота
23:22
Мгновения жизни: красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:35
Новый смартфон от корпорации Xiaomi подорожает на более чем $100
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 мая: днем похолодает
20:02
Бишкекчанин просит зебру для пешеходов на пересечении Матыева и Боконбаева
18:32
На автозаправке в Суусамыре горит автомобиль