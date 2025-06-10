Паспорта кыргызстанского производства начали экспортировать в Южную Африку

Ранее между открытым акционерным обществом «Учкун» и Республикой Намибия (Южная Африка) заключен первый контракт на 130 тысяч биометрических паспортов, и готовая продукция успешно отправлена. Об этом сообщил на своей странице в Facebook управделами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, намибийская сторона высоко оценила качество изготовленных документов и выразила свою благодарность.

Сегодня официальная делегация Намибии прибыла в Бишкек и провела официальную встречу по заключению второго контракта. Они также выразили заинтересованность в сотрудничестве с «Учкуном» и в других сферах, не ограничиваясь только этой.

«Это крупное достижение — яркое доказательство того, что благодаря инициативе и политической воле президента Садыра Жапарова развивается деятельность государственных предприятий, а полиграфическая отрасль страны выходит на международный уровень», — добавил Каныбек Туманбаев.

Ранее Кыргызстан заказывал изготовление своих биометрических паспортов за рубежом — на заводах других государств. Сегодня же, наоборот, КР экспортирует документы высокого качества собственного производства в зарубежные страны, становясь конкурентоспособной республикой.