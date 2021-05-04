Ситуация на границе. Группа саперов обезвреживает неразорвавшиеся снаряды

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ Кыргызстана.
За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.
В местности Орто-Боз сельской управы Актатыр Баткенского района Баткенской области с 3 мая группа саперов Министерства обороны Кыргызской Республики обезвреживает неразорвавшиеся снаряды.
В этой связи Погранслужба просит граждан Кыргызстана, проживающих в приграничных районах Баткенской области на кыргызско-таджикском участке государственной границы, не поддаваться панике при звуке взрывов.
Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы.
Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.
Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.
В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.
По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.
По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура назвала действия Таджикистана военным вторжением и начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.