Ситуация на границе. Группа саперов обезвреживает неразорвавшиеся снаряды

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ Кыргызстана.

За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

В местности Орто-Боз сельской управы Актатыр Баткенского района Баткенской области с 3 мая группа саперов Министерства обороны Кыргызской Республики обезвреживает неразорвавшиеся снаряды.

В этой связи Погранслужба просит граждан Кыргызстана, проживающих в приграничных районах Баткенской области на кыргызско-таджикском участке государственной границы, не поддаваться панике при звуке взрывов.

Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.