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Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Группа саперов обезвреживает неразорвавшиеся снаряды

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ Кыргызстана.

За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

В местности Орто-Боз сельской управы Актатыр Баткенского района Баткенской области с 3 мая группа саперов Министерства обороны Кыргызской Республики обезвреживает неразорвавшиеся снаряды.

В этой связи Погранслужба просит граждан Кыргызстана, проживающих в приграничных районах Баткенской области на кыргызско-таджикском участке государственной границы, не поддаваться панике при звуке взрывов.

Пограничные наряды осуществляют патрулирование вдоль всей линии кыргызско-таджикской государственной границы.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура назвала действия Таджикистана военным вторжением и начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192772/
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