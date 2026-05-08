В Бишкеке запретили запускать дроны 9 мая и во время шествия «Бессмертный полк»

Государственное агентство гражданской авиации при кабмине просит граждан воздержаться от использования беспилотных летательных аппаратов (дронов) любых видов 9 мая в Бишкеке.

В ведомстве уточнили к каких местах нельзя запускать дроны:

в районе площади Ала-Тоо;

в местах массового скопления людей;

в местах проведения акции «Бессмертный полк».

Эта мера направлена на обеспечение безопасности участников и гостей мероприятий, а также на соблюдение требований авиационной и общественной безопасности.

В случае выявления нарушений к виновным будут применены меры административной ответственности в соответствии с Кодексом о правонарушениях КР.