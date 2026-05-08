Шерадил Бактыгулов: Минцифры не справилось с ключевыми проектами

Передача функций Минцифры в управделами президента Кыргызстана стала одной из обсуждаемых тем последних дней. По мнению политолога Шерадила Бактыгулова, деятельность МЦР подвергалась острой критике, кульминацией которой стало его упразднение.

По словам политолога, главная претензия к Минцифры, призванному упрощать процессы через технологии, заключалась в том, что оно само стало серьезным бюрократическим препятствием.

«Анализ работы министерства показал, что для бизнеса бюрократические процедуры оставались значительным барьером, а сама цифровизация не выполняла своего предназначения по упрощению бизнес процессов. Вместо ускорения цифрового развития МЦР, по мнению руководства страны, фактически тормозило этот процесс», — поясняет Бактыгулов.

Минцифры провалило ряд ключевых проектов.

«Министерство так и не смогло реализовать ни один из четырех компонентов стратегически важного проекта «Digital CASA — Кыргызская Республика», который финансировался Всемирным банком.

Из-за неудовлетворительной работы ведомства финансирование проекта было отменено. Интеграция баз данных различных госорганов проходила с серьезными нарушениями. Например, в парламенте обсуждалась ситуация, когда в налоговой системе граждане, умершие 10 лет назад, все еще числились как действующие налогоплательщики.

Критике подвергалась не только политика МЦР, но и качество создаваемых им продуктов. Среди них выделяются некачественные сайты госорганов и плохая коммуникация», — добавил он.

Ресурсы, созданные при участии Минцифры, зачастую были неудобны, имели плохой дизайн и, главное, не были адаптированы для мобильных устройств, несмотря на то что большинство граждан выходит в интернет именно со смартфонов. Шерадил Бактыгулов, политолог

«Многие сайты не обновлялись и не пользовались популярностью у населения. Госорганы, курируемые Минцифры, игнорировали электронные запросы граждан либо отвечали на них с большими задержками», — утверждает он.

Минцифры запомнилось ошибочными инициативами и отсутствием четкой стратегии.

В качестве примера он привел ситуацию, произошедшую в 2024 году.

«Тогда Минцифры предложило ввести обязательную платную регистрацию смартфонов и других устройств. Причем это было передано одной частной компании. Эта идея вызвала резкую критику простых граждан и была лично пресечена президентом страны. Итог подобной деятельности закономерен», — говорит Бактыгулов.

Он также высказался о том, почему после ликвидации Минцифры его функции передали именно Управлению делами президента.

«С 2023 года идет реформа направленная на повышение эффективности корпоративного управления. Ожидается, что прямой надзор со стороны президентской структуры повысит прозрачность и прибыльность крупных госкомпаний. Процесс централизации идет волнообразно с 2023 года. Самые громкие решения были приняты в апреле 2026 года.

Текущая реформа знаменует переход Кыргызстана от модели «государство-регулятор» к модели «государство-крупный холдинг, двигатель экономики», где управделами играет роль управляющей компании ключевыми отраслями экономики — от телекоммуникаций и печати до туризма и IT-разработок», — пояснил политолог.

Он выделил ключевые цели, которые преследует передача полномочий управделами:

Централизация активов и создание «госкорпорации». Речь идет о консолидации государственных предприятий и пакетов акций под единым управлением для выработки скоординированной политики.

Разделение ролей государства. Ранее министерства часто совмещали функцию регулятора (контроля) и акционера (управления бизнесом), что создавало конфликт интересов, служивший источником коррупции. Передача в управделами решает эту проблему.

Ускорение цифровой трансформации. В сфере IT основной причиной названо наличие бюрократических барьеров и недостаточная координация, которые новая структура должна устранить.

Таким образом в управделами появились новые полномочия: цифровизация, госуслуги, электронная подпись, связь, кибербезопасность, ИИ, спутниковые технологии. Для их реализации создаются профильные департаменты (цифровизации, регулирования связи), а должности замов по цифровому развитию во всех госорганах (кроме МВД) сокращаются.

Напомним, за несколько дней до упразднения Минцифры были переданы управделами крупные госкомпании: «Кыргызтелеком» и «Кыргызиндустрия».

Политолог отмечает, что переход государства к модели «государство-двигатель экономики» означает трансформацию функций управделами президента КР от обслуживания к стимулированию экономического развития.

Управделами в ситуации с Минцифры выступает в качестве кризисного менеджера.

«Раньше управление занималось исключительно «хозяйственным обеспечением» первых лиц (резиденции, больницы, транспорт, спорткомплексы). Однако с 2023 года его роль кардинально изменилась. Сегодня в его ведении находятся коммерческие активы, приносящие миллиарды сомов дохода. Например, доход ОАО «Учкун» вырос со 105 миллиона до 4,28 миллиарда сомов за несколько лет. Курорт «Аврора» на Иссык-Куле и природный парк «Ала-Арча» в 2025 году перевыполнили план и их чистые доходы составили 657 миллионов сомов», — уточняет Бактыгулов.

От обслуживающей структуры к экономическому холдингу

«Реформы превращают управление делами президента КР из преимущественно обслуживающей структуры в мощный экономический и технологический холдинг, аккумулирующий ключевые цифровые и промышленные активы страны. Этот холдинг призван стать локомотивом экономического развития страны. Придет день, когда окрепшие сектора и хозяйствующие субъекты снова вернутся в самостоятельное плавание», — резюмировал политолог.