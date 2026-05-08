13:33
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

ВОЗ предупредила о возможном росте случаев хантавируса

ВОЗ предупредила о возможном росте случаев хантавируса, в Нидерландах сообщили о двух новых подтвержденных диагнозах, пишет ВВС News.

«Пять случаев хантавируса подтверждены, еще три проверяются, они включают скончавшихся пассажиров круизного лайнера», — сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Читайте по теме
Из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера умерли три человека

«Учитывая инкубационный период вируса Андес (вариант, подтвержденный у пассажиров лайнера) — до шести недель, возможно, будет больше случаев заболевания», — сказал он журналистам.

Вскоре после его заявления стало известно, что в Нидерландах диагноз «хантавирус» подтвердили еще у двух человек, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius.

«Это не начало пандемии», — заявила директор ВОЗ по подготовке и предотвращению эпидемий и пандемий Мария ван Керкхове. В организации считают, что повода для паники нет и ситуация отличается от той, что была шесть лет назад во время пандемии коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373124/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера умерли три человека
Вирус Нипах. Глава Минздрава призвал не нагнетать ситуацию в стране
Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
ВОЗ оценила риск распространения вируса Nipah за пределами Индии
Кыргызстан ввел временное ограничение на ввоз животных из Индии
Оснований для паники нет. Минздрав Кыргызстана о вирусе Nipah
Новая пандемия? В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса Nipah
МАГАТЭ и Грац озвучили результаты эксперимента по стерилизации комаров
В смартфонах Android обнаружили вирус, читающий содержимое экрана
Сточные воды в Бишкеке заражены: в пробах нашли опасные бактерии
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
8 мая, пятница
13:20
ВОЗ предупредила о возможном росте случаев хантавируса ВОЗ предупредила о возможном росте случаев хантавируса
13:11
Штормовое предупреждение. В КР возможны сели и подъем уровня воды в реках
13:03
Снять ограничения с белорусских спортсменов рекомендовал МОК
12:43
Великая чистка в Instagram. Мировые звезды стремительно теряют подписчиков
12:21
В Узбекистане упростили правила прописки и временной регистрации