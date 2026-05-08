ВОЗ предупредила о возможном росте случаев хантавируса, в Нидерландах сообщили о двух новых подтвержденных диагнозах, пишет ВВС News.

«Пять случаев хантавируса подтверждены, еще три проверяются, они включают скончавшихся пассажиров круизного лайнера», — сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

«Учитывая инкубационный период вируса Андес (вариант, подтвержденный у пассажиров лайнера) — до шести недель, возможно, будет больше случаев заболевания», — сказал он журналистам.

Вскоре после его заявления стало известно, что в Нидерландах диагноз «хантавирус» подтвердили еще у двух человек, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius.

«Это не начало пандемии», — заявила директор ВОЗ по подготовке и предотвращению эпидемий и пандемий Мария ван Керкхове. В организации считают, что повода для паники нет и ситуация отличается от той, что была шесть лет назад во время пандемии коронавируса.