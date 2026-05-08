Общество

Руководство МВД поздравило 102-летнего ветерана ВОВ Аспека Джумашева с 9 Мая

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов, командующий Внутренними войсками МВД Дамир Алыбаев, начальник ГУОБДД Азенбек Козукеев поздравили 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны Аспека Джумашева.

По данным министерства, ветерану вручили подарки.

«Благодаря вашему героизму и самоотверженности, проявленным в годы войны, сегодня в нашей стране царят мир и спокойствие. Мирное небо, свобода народа и благополучие будущих поколений — это заслуга вашего подвига. Ваше мужество, стойкость и преданность Родине навсегда останутся достойным примером для всех нас», — сказал Октябрь Урмамбетов.

На сегодняшний день в Кыргызстане проживают 23 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них есть жители, пережившие блокаду Ленинграда, а также бывшие узники концлагерей. Из них 7 ветеранов – непосредственные участники боевых действий.
