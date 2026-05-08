Федеральный торговый суд США признал 10-процентные тарифы Трампа незаконными

Федеральный торговый суд США признал пошлину президента Дональда Трампа в размере 10 процентов на иностранный импорт незаконной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение коллегии судей в Манхэттене.

Речь идет о 10-процентных тарифах, введенных президентом США в феврале 2026 года. Суд удовлетворил иск группы малых предприятий и более чем двадцати штатов. Компании настаивали на том, что Трамп превысил свои полномочия. Судебный запрет касается только компаний-истцов и штата Вашингтон.

Судьи постановили, что американская администрация неверно истолковала закон, приравняв «торговый дефицит» к «дефициту платежного баланса». Указ президента не доказал наличие критических проблем с международными платежами, которые позволяют вводить такие пошлины в обход Конгресса.

Комментируя постановление, Дональд Трамп назвал проголосовавших против него судей «левыми радикалами».