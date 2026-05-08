Хадж-2026. В ДУМК рассказали, как паломникам получить карту Nusuk

Первая группа кыргызстанцев отправится в священное путешествие с 11 мая и одним из самых важных документов для паломников является карта (бейдж) Nusuk.

По данным ДУМК, без этой карты невозможно попасть в Мекку и священные места. Кроме того, она обеспечивает доступ к основным услугам.

Как получить карту?

она выдается штабом по организации хаджа (руководителем группы паломников);

цифровая версия доступна в приложениях Nusuk и Tawakkalna.

Если вы потеряете карту Nusuk, сможете воспользоваться ее цифровой версией, а для повторного выпуска карты необходимо обратиться к руководителю группы паломников.