Хадж-2026. В ДУМК рассказали, как паломникам получить карту Nusuk

Первая группа кыргызстанцев отправится в священное путешествие с 11 мая и одним из самых важных документов для паломников является карта (бейдж) Nusuk.
По данным ДУМК, без этой карты невозможно попасть в Мекку и священные места. Кроме того, она обеспечивает доступ к основным услугам.
Как получить карту?
- она выдается штабом по организации хаджа (руководителем группы паломников);
- цифровая версия доступна в приложениях Nusuk и Tawakkalna.
Если вы потеряете карту Nusuk, сможете воспользоваться ее цифровой версией, а для повторного выпуска карты необходимо обратиться к руководителю группы паломников.