Саудовская Аравия просит получать хадж-визы только в официальных органах

Министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия напомнило паломникам о необходимости получать визу только через официальные органы.

Согласно информации министерства, хадж-виза является единственным документом, дающим право на совершение паломничества в 2026 году. Получение визы осуществляется по официальным процедурам и обеспечивает порядок и безопасность в период хаджа.

Как отметили в министерстве, паломник, получивший визу, сможет в полной мере пользоваться всеми услугами, предоставляемыми в святых местах. Кроме того, эта мера способствует обеспечению безопасности самих паломников и поддержанию общественного порядка.

В то же время министерство призвало не доверять неофициальным посредникам и ложным предложениям, напомнив, что въезд в Мекку по незаконным визам полностью запрещен. В соответствии с этим лица, пытающиеся попасть на хадж незаконным путем, будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Саудовской Аравии.