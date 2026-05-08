14:14
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Память и благодарность: как в Бишкеке поздравляют с Днем Победы

В Бишкеке в преддверии Дня Победы 24.kg предложило жителям и гостям столицы в формате «свободного микрофона» поздравить кыргызстанцев, поделиться семейными историями и сказать слова благодарности.

Получилось по-настоящему душевно и трогательно, ведь для многих этот день остается не просто датой, а частью личной истории и памяти о подвиге предков.

Теплые слова звучали от самых разных людей. Кто-то вспоминал своих отцов и дедов, кто-то говорил о важности мира, едва сдерживая эмоции. В этих рассказах — боль утрат и гордость за подвиг.

У многих близкие так и не вернулись с войны. Те же, кому удалось выжить, до конца своих дней вспоминали пережитое и особенно ждали День Победы.

«Мой отец не успел окончить службу, и началась война. Его отправили в Подмосковье. Он был связистом. Отец был небольшого роста, его сажали на лошадь и навешивали все, что нужно было передать. В лесу он отдавал все это другому человеку. В −42 градуса, по колено в снегу. Спали под лошадьми, чтобы не замерзнуть», — делится воспоминаниями женщина.

По ее словам, отец рассказывал, что после боев «все было красное», вокруг лежали тела погибших. День Победы он встретил в Кенигсберге, служил адъютантом маршала Константина Рокоссовского. Ее отец прожил 88 лет, и семья до сих пор чтит его память.

«Конечно, наши дети сейчас не могут оценить ту масштабность боев и Победы, и слава богу», — добавляет женщина.

Несмотря на разные истории и судьбы, все участники «свободного микрофона» были единодушны в главном — важно сохранить мир.

Традиции празднования у всех разные. Кто-то участвует в шествии «Бессмертного полка», кто-то идет к Вечному огню, кто-то проводит этот день в кругу семьи или уезжает в горы. Но смысл остается единым — помнить.

«Праздник 9 Мая большой и великий. Некоторые говорят, что его нужно отмечать как траурный день. Я считаю, что нет. Это большой праздник Победы в Великой Отечественной войне, или Второй мировой, кто как называет. Это не так важно. Главное, что благодаря этой Победе мы сегодня живем», — говорит полковник в отставке, публицист Александр Зеличенко.

В этих словах — общее настроение дня: память, благодарность и надежда на то, что над головой всегда будет мирное небо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372749/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Там, где живет история: бишкекские музеи о героях Великой Отечественной
На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Бишкек принял эстафету акции «Огонь памяти»
Мэрия Бишкека готовит мероприятия в честь Дня Победы. Программа
Адылбек Касымалиев: Труд — прочный фундамент каждого государства
Депутат ЖК просит вернуть соцгарантии людям, родившимся во время ВОВ
24.kg поздравляет кыргызстанцев со светлым праздником Пасхи
24.kg поздравляет всех женщин с праздником 8 Марта!
8 Марта — политики рассказали, как поздравят своих женщин
Вице-мэры и акимы районов Бишкека вышли на улицы, чтобы поздравить женщин
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
8 мая, пятница
14:00
Память и благодарность: как в Бишкеке поздравляют с Днем Победы Память и благодарность: как в Бишкеке поздравляют с Дне...
13:46
День Победы. На Иссык-Куле в селе Оттук восстановили памятник «Родина-мать»
13:20
ВОЗ предупредила о возможном росте случаев хантавируса
13:11
Штормовое предупреждение. В КР возможны сели и подъем уровня воды в реках
13:03
Снять ограничения с белорусских спортсменов рекомендовал МОК