Память и благодарность: как в Бишкеке поздравляют с Днем Победы

В Бишкеке в преддверии Дня Победы 24.kg предложило жителям и гостям столицы в формате «свободного микрофона» поздравить кыргызстанцев, поделиться семейными историями и сказать слова благодарности.

Получилось по-настоящему душевно и трогательно, ведь для многих этот день остается не просто датой, а частью личной истории и памяти о подвиге предков.

Теплые слова звучали от самых разных людей. Кто-то вспоминал своих отцов и дедов, кто-то говорил о важности мира, едва сдерживая эмоции. В этих рассказах — боль утрат и гордость за подвиг.

У многих близкие так и не вернулись с войны. Те же, кому удалось выжить, до конца своих дней вспоминали пережитое и особенно ждали День Победы.

«Мой отец не успел окончить службу, и началась война. Его отправили в Подмосковье. Он был связистом. Отец был небольшого роста, его сажали на лошадь и навешивали все, что нужно было передать. В лесу он отдавал все это другому человеку. В −42 градуса, по колено в снегу. Спали под лошадьми, чтобы не замерзнуть», — делится воспоминаниями женщина.

По ее словам, отец рассказывал, что после боев «все было красное», вокруг лежали тела погибших. День Победы он встретил в Кенигсберге, служил адъютантом маршала Константина Рокоссовского. Ее отец прожил 88 лет, и семья до сих пор чтит его память.

«Конечно, наши дети сейчас не могут оценить ту масштабность боев и Победы, и слава богу», — добавляет женщина.

Несмотря на разные истории и судьбы, все участники «свободного микрофона» были единодушны в главном — важно сохранить мир.

Традиции празднования у всех разные. Кто-то участвует в шествии «Бессмертного полка», кто-то идет к Вечному огню, кто-то проводит этот день в кругу семьи или уезжает в горы. Но смысл остается единым — помнить.







В этих словах — общее настроение дня: память, благодарность и надежда на то, что над головой всегда будет мирное небо.