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Происшествия

Видео возможного попадания ракет в Boeing в Иране опубликовали американские СМИ

Фото из интернета. На месте крушения пассажирского самолета под Тегераном

Газета New York Times опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания двух ракет в украинский Boeing 737-800, который потерпел крушение под Тегераном. Об этом сообщило РИА Новости.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» упал вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек. Среди них граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Судя по представленным кадрам, предположительно сначала по самолету запустили одну ракету. Спустя полминуты выпущен второй снаряд, после попадания которого воздушное судно находилось в воздухе еще около минуты, а затем загорелось и стало падать.

СМИ уточнило, что ролик разместил на YouTube в ночь на 14 января пользователь из Ирана. При этом видео сняли камерой, установленной на крыше здания недалеко от деревни Бидкане в пригороде Тегерана.

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Позже Reuters со ссылкой на иранское агентство Fars сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи. Власти обещали провести расследование, результаты которого предоставят общественности.

Иранские военные 11 января заявили, что Boeing сбили случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно за крылатую ракету, уточнили они.

Кстати, ранее уже в интернете публиковали видео возможного попадания ракеты в украинский пассажирский самолет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140534/
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