Происшествия

В Бразилии самолет упал на ресторан: четыре человека погибли

Четыре человека погибли во время падения самолета на ресторан в Бразилии. Об этом сообщил новостной портал G1.

Авиакатастрофа произошла накануне в муниципалитете Капао-да-Каноа на туристической улице, которая находится рядом с местным аэродромом.

Легкомоторный самолет Piper JetPROP DLX при взлете задел столб, пролетел несколько метров и рухнул прямо на кафе, в котором были люди.

На борту находился пилот, семейная пара и еще один мужчина — все они погибли. После крушения пламя быстро перекинулось на соседние постройки. Местные спасатели несколько часов тушили пожар.
