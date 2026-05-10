Как идет стройка нового автовокзала в Бишкеке: инспекция Садыра Жапарова

Президент сегодня проинспектировал ход строительства нового современного автовокзального комплекса в Бишкеке.
Садыру Жапарову продемонстрировали проект комплекса, который будет состоять из девяти блоков и включает в себя:
- гостиницу для водителей и персонала;
- просторный зал ожидания;
- перрон;
- административное здание;
- коммерческие помещения;
- парковочные зоны для междугородних и международных автобусов;
- отдельные стоянки для легкового и другого транспорта.
Глава государства совершил обход объекта и поручил делать основной упор на высоком качестве строительства и материалов.
Ожидается, что строительные работы завершатся до августа текущего года.