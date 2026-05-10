Власть

Как идет стройка нового автовокзала в Бишкеке: инспекция Садыра Жапарова

Президент сегодня проинспектировал ход строительства нового современного автовокзального комплекса в Бишкеке.

Садыру Жапарову продемонстрировали проект комплекса, который будет состоять из девяти блоков и включает в себя:

  • гостиницу для водителей и персонала;
  • просторный зал ожидания;
  • перрон;
  • административное здание;
  • коммерческие помещения;
  • парковочные зоны для междугородних и международных автобусов;
  • отдельные стоянки для легкового и другого транспорта.

Глава государства совершил обход объекта и поручил делать основной упор на высоком качестве строительства и материалов.

Ожидается, что строительные работы завершатся до августа текущего года.
