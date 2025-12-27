12:08
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Происшествия

В России прекратили расследование катастрофы самолета авиакомпании AZAL

Следственный комитет России прекратил расследование крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел катастрофу в Казахстане после повреждений, полученных в воздушном пространстве РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, Баку получил официальное письмо от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В документе сообщалось о прекращении расследования. Джейхун Байрамов заявил, что подобный шаг вызывает у азербайджанской стороны «очень серьезные вопросы».

Ранее Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало новые материалы расследования катастрофы самолета Azerbaijan Airlines, произошедшей в 2024-м. Промежуточный отчет обнародован к годовщине трагедии и включает данные нескольких экспертиз.

Согласно информации казахстанского ведомства, повреждения воздушного судна, по предварительным выводам комиссии, могли быть вызваны поражающими элементами боевой части. При этом, как отмечается в документе, установить их принадлежность не удалось.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Он направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших госпитализировали.

Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения.  

По информации МИД РФ, азербайджанской авиакомпании выплатили страховое возмещение за самолет в размере 1,003 миллиарда рублей.

Как заявил в октябре на встрече с азербайджанским коллегой президент России Владимир Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356326/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане опубликован промежуточный отчет по расследованию катастрофы AZAL
В Чечне открыли монумент памяти погибших при крушении самолета AZAL
В авиакатастрофе над Турцией погиб начальник Генштаба армии Ливии
При крушении самолета ВМС Мексики погибли пять человек
Авиакатастрофа в Актау. Казахстан скоро опубликует информацию о расследовании
На авиашоу в Дубае разбился самолет
В Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130
В США разбился грузовой самолет UPS — 7 погибших, 11 раненых
В аэропорту Гонконга самолет выкатился с полосы, столкнулся с авто и упал в море
Авиакатастрофа в Актау. Владимир Путин рассказал о причинах трагедии
Популярные новости
Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров Депутат Эрулан Кокулов задержал милиционера, управлявшего авто без госномеров
Чемпион мира по&nbsp;боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены
Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана
Некорректно высказывалась. В&nbsp;милицию Бишкека доставили блогера и&nbsp;провели беседу Некорректно высказывалась. В милицию Бишкека доставили блогера и провели беседу
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
27 декабря, суббота
12:00
Что посмотреть на праздниках: девять сериалов начала 2026 года Что посмотреть на праздниках: девять сериалов начала 20...
11:43
Азербайджанский фильм будет показан на престижном международном кинофестивале
11:22
В Бишкеке на случай увеличения пассажиропотока сформирован резерв автобусов
11:17
Израиль стал первой страной, официально признавшей независимость Сомалиленда
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 декабря