В России прекратили расследование катастрофы самолета авиакомпании AZAL

Следственный комитет России прекратил расследование крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел катастрофу в Казахстане после повреждений, полученных в воздушном пространстве РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, Баку получил официальное письмо от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В документе сообщалось о прекращении расследования. Джейхун Байрамов заявил, что подобный шаг вызывает у азербайджанской стороны «очень серьезные вопросы».

Ранее Министерство транспорта Республики Казахстан опубликовало новые материалы расследования катастрофы самолета Azerbaijan Airlines, произошедшей в 2024-м. Промежуточный отчет обнародован к годовщине трагедии и включает данные нескольких экспертиз.

Согласно информации казахстанского ведомства, повреждения воздушного судна, по предварительным выводам комиссии, могли быть вызваны поражающими элементами боевой части. При этом, как отмечается в документе, установить их принадлежность не удалось.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Он направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших госпитализировали.

Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения.

По информации МИД РФ, азербайджанской авиакомпании выплатили страховое возмещение за самолет в размере 1,003 миллиарда рублей.

Как заявил в октябре на встрече с азербайджанским коллегой президент России Владимир Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники.