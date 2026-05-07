Подозреваемую в распространении наркотиков через «закладки» задержали в Бишкеке. Об этом сообщили в службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека.

По ее данным, 38-летнюю женщину задержали после получения информации о том, что неизвестный занимается распространением синтетических наркотиков на территории города.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 282 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

При личном досмотре у подозреваемой обнаружили и изъяли 43 свертка с синтетическим наркотическим веществом. Задержанная также добровольно сообщила о других закладках наркотиков — изъято еще 50 свертков.

Согласно проведенной экспертизе, изъятые вещества являются синтетическими наркотиками.

Подозреваемая водворена в ИВС. Следствие продолжается.