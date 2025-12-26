11:13
Происшествия

В Казахстане опубликован промежуточный отчет по расследованию катастрофы AZAL

Министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточный отчет по расследованию катастрофы самолета авиакомпании AZAL в 2024 году. Комплексная экспертиза не обнаружила на обломках воздушного судна следов взрывчатых веществ.

из архива
Фото из архива. 25 декабря 2024 года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау

В отчете сообщается, что проведены трасологическая, баллистическая, взрывотехническая и пожарная экспертизы посторонних металлических предметов, обнаруженных на месте происшествия. Результаты показали отсутствие признаков взрыва.

При этом в ведомстве отметили, что борт, по предварительным данным, поврежден поражающими элементами, характерными для боевой части. Их происхождение и принадлежность в отчете не указываются.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Он направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших госпитализировали.

Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения.  

По информации МИД РФ, азербайджанской авиакомпании выплатили страховое возмещение за самолет в размере 1,003 миллиарда рублей.

Как заявил в октябре на встрече с азербайджанским коллегой президент России Владимир Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356129/
