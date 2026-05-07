Милиция предупредила о селях и подъеме воды в Чуйской области

Фото УВД региона. В Чуйской области предупредили о селях и подъеме воды в реках

Главное управление внутренних дел Чуйской области распространило предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе.

По их данным, с 7 по 12 мая в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки и нестабильная погода. В связи с этим возможны селевые потоки, а также повышение уровня воды в реках.

Гражданам и отдыхающим рекомендуют соблюдать меры безопасности: по возможности отказаться от поездок в горные и предгорные районы, не отдыхать вблизи рек и ущелий, а также избегать передвижения по горным дорогам во время дождей.

В милиции призывают во время отдыха быть внимательными и держаться подальше от бурных потоков воды.

В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться по номеру 102.