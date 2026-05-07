10:49
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Происшествия

Милиция предупредила о селях и подъеме воды в Чуйской области

Фото УВД региона. В Чуйской области предупредили о селях и подъеме воды в реках

Главное управление внутренних дел Чуйской области распространило предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе.

По их данным, с 7 по 12 мая в горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки и нестабильная погода. В связи с этим возможны селевые потоки, а также повышение уровня воды в реках.

Гражданам и отдыхающим рекомендуют соблюдать меры безопасности: по возможности отказаться от поездок в горные и предгорные районы, не отдыхать вблизи рек и ущелий, а также избегать передвижения по горным дорогам во время дождей.

В милиции призывают во время отдыха быть внимательными и держаться подальше от бурных потоков воды.

В случае чрезвычайных ситуаций следует обращаться по номеру 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/373055/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Штормовое предупреждение. В горах Кыргызстана возможен сход лавин
Штормовое предупреждение: на реках ожидается подъем уровня воды
Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение по регионам объявило МЧС Кыргызстана
Штормовое предупреждение. В горных районах Кыргызстана ожидаются лавины
Ливни и сели. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
В Бишкеке и Чуйской области объявили штормовое предупреждение
В Бишкеке дерево упало на машины во время ветра
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сели и подъем воды в реках
На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель ожидают сход лавин
Популярные новости
Из-за вспышки хантавируса на&nbsp;борту круизного лайнера умерли три человека Из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера умерли три человека
Обещала открыть ресторан. В&nbsp;Бишкеке задержана подозреваемая в&nbsp;мошенничестве Обещала открыть ресторан. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
Трубы не&nbsp;выдержали проверку: в&nbsp;Бишкеке выявили прорывы на&nbsp;теплосетях Трубы не выдержали проверку: в Бишкеке выявили прорывы на теплосетях
На&nbsp;автошоу в&nbsp;Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан На автошоу в Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан
Бизнес
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
7 мая, четверг
10:48
В Бишкеке кафе на улице Аалы Токомбаева оштрафовали за дым от мангала В Бишкеке кафе на улице Аалы Токомбаева оштрафовали за ...
10:29
Президент Казахстана анонсировал масштабные реформы армии и силовых структур
10:02
Милиция предупредила о селях и подъеме воды в Чуйской области
10:00
«Я торпеда». Блогер и актриса Жанара Алиева о хейте, СИЗО и свободе слова
09:42
Скончался основатель CNN Тед Тернер