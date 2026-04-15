Авиакрушение в Актау. Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсацию

Россия и Азербайджан пришли «к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций», говорится в совместном заявлении МИД двух стран, пишет ВВС.

Договоренность об этом была достигнута на встрече президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе в октябре 2025 года, отмечают дипломаты.

25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился близ аэропорта Актау, куда летел экстренно после неудавшихся попыток приземлиться в России. По словам вице-премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди погибших — шесть граждан РК. Среди госпитализированных — три гражданина Кыргызстана.

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.

Авиакатастрофа произошла во время отражения российским ПВО атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа, и в Баку сразу заявили, что самолет разбился «в результате внешнего воздействия».

Москва же отрицала, что причастна к крушению лайнера, из-за чего отношения между Россией и Азербайджаном серьезно обострились, Алиев говорил о планах обратиться в международный суд.

Путин признал, что рядом с азербайджанским самолетом взорвались российские ракеты ПВО, спустя год после катастрофы, на встрече с Алиевым в Душанбе.