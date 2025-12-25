09:45
Общество

В Чечне открыли монумент памяти погибших при крушении самолета AZAL

В Грозном (Чечня, Россия) в сквере имени Гейдара Алиева открыли монумент памяти погибших при крушении самолета AZAL. Об этом сообщило РИА Новости.

Meduza
Фото Meduza. Памятник в Грозном
Издание напоминает: летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании «Азербайджанские авиалинии» потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от Актау, на западе Казахстана.

На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. По сведениям казахстанского МЧС, выжили 29 человек, в том числе три гражданина Кыргызстана.

По информации МИД РФ, азербайджанской авиакомпании выплатили страховое возмещение за самолет в размере 1,003 миллиарда рублей.

Как заявил в октябре на встрече с азербайджанским коллегой президент России Владимир Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники.

«Он рассказал, что РФ в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые выпустила российская система ПВО, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу предложили совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Владимир Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL», — говорится в сообщении.
