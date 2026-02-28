В Боливии разбился самолет, перевозивший деньги, 15 человек погибли

Самолет Военно-воздушных сил Боливии потерпел крушение при попытке приземлиться в аэропорту Эль-Альто, вблизи Ла-Паса, сообщает местный телеканал Unitel.

Фото Unitel

По данным местного управления авиации, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на оживленное шоссе, развалился и загорелся. Его обломками повреждены ехавшие в это время по шоссе автомобили. В результате катастрофы, как сообщили спасатели, погибли не менее 15 человек, в том числе экипаж самолета и находившиеся в машинах люди.

Как уточняет Unitel, самолет по заказу местного Центробанка перевозил в Ла-Пас новые банкноты, которые после крушения лайнера разлетелись по округе. На месте инцидента собралось большое число людей, которые пытались собрать купюры. Полиции пришлось применить для их разгона слезоточивый газ, сообщает телеканал.

Позднее глава Центробанка Боливии Давид Эспиноса объявил, что перевозившиеся этим лайнером банкноты недействительны и к оплате приниматься не будут.

По последним данным, семь из восьми членов экипажа разбившегося самолета выжили — об этом заявил глава местной пожарной службы.