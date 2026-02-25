Военный истребитель F-16 рухнул на трассу в Турции

В Турции потерпел катастрофу военный истребитель F-16, пилот погиб. Об этом сообщили международные СМИ.

По их данным, самолет вылетел с 9-й авиабазы в Балыкесире и совершал плановый тренировочный полет. Во время него возникли технические проблемы.

Авиакатастрофа произошла около 1.00, истребитель рухнул в районе оживленной автодороги Измир — Стамбул. После падения на месте начался сильный пожар, обломки разлетелись на сотни метров.

На месте сейчас работают экстренные службы, проводится расследование.