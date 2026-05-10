Общество

Президент Узбекистана наградил главу Кыргызского культурного центра

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о награждении председателя Кыргызского национального культурного центра Узбекистана Рахматуллы Джаббарова. Ему присвоено почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси» («Заслуженный наставник молодежи Узбекистана»).

Фото из интернета. Рахматулла Джаббаров

Как отмечается в документе, награда присуждена за многолетний плодотворный труд, достойный вклад в укрепление межнационального согласия, развитие национальных культур, традиций и обычаев, а также активную деятельность по воспитанию молодежи в духе любви к Родине и уважения к общечеловеческим ценностям.

В указе подчеркивается особая роль Рахматуллы Джаббарова в продвижении идей толерантности и укреплении дружбы между представителями разных национальностей, проживающих в Узбекистане.

Награждение также приурочено к 75-летию со дня рождения руководителя культурного центра.

Рахматулла Джаббаров с 2005 года возглавляет Кыргызский национальный культурный центр Узбекистана и на протяжении многих лет занимается вопросами сохранения национальных традиций, укрепления общественного согласия и поддержки кыргызской диаспоры в стране.
