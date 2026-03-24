В Колумбии разбился военно-транспортный самолет с солдатами: десятки погибших

В Колумбии разбился военно-транспортный самолет с солдатами. На борту были 114 пассажиров и 11 членов экипажа. Об этом сообщил командующий ВВС Колумбии Карлос Фернандо Сильва Руэда.

Фото Reuters. В Колумбии разбился военно-транспортный самолет с солдатами на борту

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 60 человек, десятки получили травмы.

Самолет упал примерно в полутора километрах от аэродрома, из-за вспыхнувшего пожара в салоне сдетонировали боеприпасы.

Как сообщил пресс-атташе колумбийской армии, самолет Hercules С-130 упал вскоре после взлета с базы в городке Пуэрто-Легисамо на границе Колумбии с Перу.

Президент Колумбии Густаво Петро написал в сети X, что в больницу доставлены 77 человек, а 43 человека еще не найдены.

Спасатели разбирают обломки самолета и прочесывают район его падения.