Амстердам запретил рекламу мяса и бензиновых авто: почему это сделали

Власти Амстердама запретили рекламу мясной продукции и товаров, связанных с ископаемым топливом, в общественных местах. Город стал первой столицей мира, где ввели такой запрет в рамках борьбы с изменением климата.

Запрет вступил в силу с 1 мая 2026 года и касается рекламы мяса, авиаперелетов, круизов, автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а также контрактов на газовое отопление. Ограничения распространяются на муниципальные рекламные площадки — билборды, остановки, станции метро, трамваи и другие городские объекты.

По мнению властей города, такая реклама стимулирует потребление товаров и услуг с высоким углеродным следом, что увеличивает выбросы парниковых газов. Особое внимание уделяется мясной продукции: производство говядины и других видов мяса связывают с высокими выбросами метана, значительным потреблением воды и использованием земель.

Решение было принято городским советом Амстердама еще в январе 2026 года. Его поддержали представители экологических и левоцентристских партий, которые считают, что ограничение рекламы может изменить потребительские привычки и способствовать снижению вредного воздействия на климат.

Сторонники инициативы проводят параллель с ограничением рекламы табака: исследования показывают, что такие меры способствовали снижению уровня курения.

По данным нидерландского отделения экологической организации Greenpeace и британского аналитического центра New Weather Institute, реклама автомобилей и авиаперевозок в странах Евросоюза только в 2019 году могла стать причиной выбросов до 122 миллионов тонн парниковых газов — это больше годового объема выбросов всей промышленности Бельгии.

При этом запрет не распространяется на частные магазины, рестораны, телевидение, печатные СМИ и интернет-рекламу.

Ожидается, что примеру Амстердама могут последовать и другие города. О планах ограничить подобную рекламу ранее сообщали власти Стокгольма, а аналогичные меры уже обсуждаются в ряде европейских стран.