17:19
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Амстердам запретил рекламу мяса и бензиновых авто: почему это сделали

Власти Амстердама запретили рекламу мясной продукции и товаров, связанных с ископаемым топливом, в общественных местах. Город стал первой столицей мира, где ввели такой запрет в рамках борьбы с изменением климата.

Запрет вступил в силу с 1 мая 2026 года и касается рекламы мяса, авиаперелетов, круизов, автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а также контрактов на газовое отопление. Ограничения распространяются на муниципальные рекламные площадки — билборды, остановки, станции метро, трамваи и другие городские объекты.

По мнению властей города, такая реклама стимулирует потребление товаров и услуг с высоким углеродным следом, что увеличивает выбросы парниковых газов. Особое внимание уделяется мясной продукции: производство говядины и других видов мяса связывают с высокими выбросами метана, значительным потреблением воды и использованием земель.

Решение было принято городским советом Амстердама еще в январе 2026 года. Его поддержали представители экологических и левоцентристских партий, которые считают, что ограничение рекламы может изменить потребительские привычки и способствовать снижению вредного воздействия на климат.

Сторонники инициативы проводят параллель с ограничением рекламы табака: исследования показывают, что такие меры способствовали снижению уровня курения.

По данным нидерландского отделения экологической организации Greenpeace и британского аналитического центра New Weather Institute, реклама автомобилей и авиаперевозок в странах Евросоюза только в 2019 году могла стать причиной выбросов до 122 миллионов тонн парниковых газов — это больше годового объема выбросов всей промышленности Бельгии.

При этом запрет не распространяется на частные магазины, рестораны, телевидение, печатные СМИ и интернет-рекламу.

Ожидается, что примеру Амстердама могут последовать и другие города. О планах ограничить подобную рекламу ранее сообщали власти Стокгольма, а аналогичные меры уже обсуждаются в ряде европейских стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373238/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Наследная принцесса Нидерландов стала первой женщиной в армии из семьи короля
Ответственность за крушение рейса MH17 в 2014 году ICAO возложил на Россию
В Нидерландах открылся музей с фотографиями солдат ВОВ из Центральной Азии
От туризма к производству сыра — кыргызский опыт Андре Волкорте из Нидерландов
Комитет Жогорку Кенеша одобрил отмену двойного налогообложения с Нидерландами
Чем Кыргызстан торгует с Нидерландами, рассказал замминистра экономики
Экспорт в Кыргызстан из Нидерландов увеличился на 142 процента
Спасатели на вертолете спустили с горы в Баткене травмированного интуриста
Бегимай Сатаева строит карьеру в Гааге и продвигает кыргызский шырдак в Европе
Философия незадернутых штор. Кыргызстанка о жизни в Амстердаме
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
10 мая, воскресенье
17:07
Садыр Жапаров ознакомился со строительством нового Ошского рынка в Бишкеке Садыр Жапаров ознакомился со строительством нового Ошск...
16:58
В России в рамках эксперимента рассчитывают на завоз 1,7 миллиона мигрантов
16:45
Президент Узбекистана наградил главу Кыргызского культурного центра
16:32
Амстердам запретил рекламу мяса и бензиновых авто: почему это сделали
16:07
Как идет стройка нового автовокзала в Бишкеке: инспекция Садыра Жапарова