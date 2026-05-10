В России в рамках эксперимента рассчитывают на завоз 1,7 миллиона мигрантов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что МВД РФ обнародовало параметры эксперимента по оргнабору иностранных работников.

В 2027-2030 годах прибудут свыше 1,7 миллиона иностранных работников — две трети из них, как ожидается, приедет из стран СНГ, у которых безвизовый режим с Россией.

Оргнабор будет работать по реестровой модели — запись в реестре вместо выдачи бумажного документа. С этой целью ведомство до конца 2026 года запустит новую информационную систему.

Объем расходов для проекта пока неизвестен. Для того чтобы покрыть расходы на администрирование пилотного проекта, МВД предлагает ввести госпошлины за внесение информации в электронные реестры. Доходы бюджета от проекта составят 13,6 миллиарда рублей.